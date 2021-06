Landesweite Bewertung: 76,8% der Noten über Fünf

Bukarest (ADZ) – Knapp 77 Prozent der Schüler haben die landesweite Bewertung mit einer Durchschnittsnote über Fünf abgeschlossen, teilte am Dienstag das Bildungsministerium mit. Wenn es im Vorjahr 892 Zehner gab, haben dieses Jahr, mit der neuen Bewertungsmethode (Typ PISA), nur 120 Schüler eine Bestnote geschafft, davon 16 im Kreis Klausenburg/Cluj gefolgt von Temesch/Timiș mit 8 und Jassy/Iași mit 7. In Kronstadt/Brașov, Hermannstadt/ Sibiu und der Hauptstadt erzielten nur 2 die Bestnote.



Bei den Prüfungen in der Muttersprache lagen 96 Prozent der 7619 Schüler über Fünf, 123 erhielten eine Zehn.