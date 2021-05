Landesweite Impfmarathons: Rekordzahl an Impfwilligen

Bukarest (ADZ) – Voller Erfolg für die am Wochenende im Rahmen der landesweiten Impfkampagne in 14 Landeskreisen sowie in der Hauptstadt gestiegenen Impfmarathons: Mehr als 300.000 Personen ließen sich dabei landesweit gegen das neuartige Corona-Virus impfen – davon allein in Bukarest mehr als 20.000 Impfwillige. In der Hauptstadt war der Andrang zeitweilig dermaßen hoch, dass die Organisatoren die Zahl der in den Impfpunkten vorhandenen Impfstoff-Dosen aufstocken lassen mussten. Zur Freude der mehr als tausend Volontäre wurden dabei auch viele Senioren vorstellig, die angaben, den freien, unproblematischen Zugang zum Impfstoff sehr zu begrüßen – die Plattform für Impftermin-Reservierungen habe ihnen nämlich Schwierigkeiten bereitet.



Nach Angaben des Koordinierungskomitees des landesweiten Impfkampagne sind mittlerweile mehr als 3,5 Millionen Rumänen mindestens einmal gegen das neuartige Corona-Virus geimpft worden. Dementsprechend schätzte Gesundheitsministerin Ioana Mihăilă (USR-PLUS) am Sonntag, dass die 5 Millionen Geimpfte-Marke wohl nicht um den 1. Juni herum, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach erst Mitte kommenden Monats geknackt werden kann.