Landesweite Tests zum Grad der Immunisierung

Bukarest (ADZ) - Um den Grad der Immunisierung der Bevölkerung gegen Covid-19 herauszufinden, sollen 30.000 Bürger in verschiedenen Altersgruppen landesweit getestet werden, kündigte am Sonntag der Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Horațiu Moldovan, auf Digi24 an. Ziel sei zu erfahren, wie viel Prozent der Bevölkerung in welchen Regionen die Krankheit bereits – auch ohne ihr Wissen – durchgemacht haben und möglicherweise immun sind. Die Tests sollen erst nach dem Maximum der Epidemie durchgeführt werden.



Diese Woche beginnt bereits ein ähnliches Projekt in Bukarest, in dem 10.500 Personen aus den sechs Stadtbezirken getestet werden, um den Grad der Immunisierung in der Hauptstadt festzustellen, informiert Oberbürgermeisterin Gabriela Firea.



Auf aktive Infektionen hingegen wird im Projekt „Testăm pentru București“ untersucht. Seit Freitag haben sich auf der Online-Plattform bereits 6200 Kandidaten eingeschrieben. Getestet wird kostenlos und unabhängig von Symptomen, um abzuschätzen, wie viele symptomlose Infizierte es gibt. In der ersten Etappe sollen 11.000 Personen getestet werden. Darüber hinausgehende Einschreibungen werden in einer zweite Etappe behandelt.