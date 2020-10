Landgericht Bukarest bestätigt Wahlergebnisse

Bukarest (ADZ) – Das Landgericht Bukarest hat am Montag die Wahlergebnisse der am 27. September in der Hauptstadt gestiegenen Kommunalwahl für gültig erklärt. Der gewählte Oberbürgermeister von Bukarest, Nicu{or Dan, wird daher noch diese Tage, aller Wahrscheinlichkeit nach am Freitag, den Amtseid ablegen. Nach Angaben des Zentralen Wahlbüros (BEC) konnte Dan 42,82 Prozent bzw. 282.631 von insgesamt 660.118 abgegebenen Stimmen auf sich vereinen.



Im neuen Bukarester Stadtrat stellt die PSD mit 21 von insgesamt 55 Mandaten die stärkste Fraktion, gefolgt von den Fraktionen der USR-PLUS (17 Mandate), PNL (12) und der PMP (5). Einen Rückzieher aus dem neuen Stadtrat machten am Montag etliche Politiker, die offenbar bloß als „Lockvogel“ auf den Bukarester Parteilisten angetreten waren - darunter die erste stellvertretende PSD-Vorsitzende und abgewählte Oberbürgermeisterin Gabriela Firea Pandele, die bekanntlich bei der Parlamentswahl von Anfang Dezember antreten will, sodann Ex-Staatspräsident Traian Băsescu, der das Amt eines Europaabgeordneten vorzieht, des Weiteren Mihai Neamțu (PMP), Petre Roman, Cornel Dinu, Sorin Ilieșiu (alle auf der PSD-Liste) u.a.