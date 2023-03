Lebenserwartung während der Pandemie gesunken

Bukarest (ADZ) - In den ersten pandemischen Jahren ist die Lebenserwartung EU-weit laut neulich veröffentlichten Eurostat-Daten um über ein Jahr gesunken. Wenn im Jahr 2019 die Lebenserwartung bei Geburt 81,3 Jahre betrug, war diese im Jahr 2020 nur 80,4 Jahre und ist weiterhin im Jahr 2021 auf 80,1 Jahre gefallen. Grund dafür sei „wahrscheinlich der plötzliche Anstieg der Mortalität auf grund der Covid-19-Pandemie“, so Eurostat. Die Lebenserwartung der Frauen bleibt weiterhin höher als die der Männer (im Jahr 2021: 82,9 Jahre gegenüber 77,2 Jahre).



Im Vergleich zur Erstmessung im Jahr 2002 ist die EU-Lebenserwartung voriges Jahr um zwei Jahre bei Frauen, bzw. um 2,9 Jahre bei Männer gestiegen.



Mit 83,3 Jahren ist die Lebenserwartung in Spanien die höchste EU-weit, Bulgarien und Rumänien liegen mit 71,4, bzw. 72,8 Jahren am entgegengesetzten Ende der Liste. Die kleinste Lebenserwartung in Rumänien liegt im östlichen Teil des Landes (72 Jahre).