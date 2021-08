Lebensmittelgutscheine für neue Impflinge

Bukarest (ADZ) - Die Koalition hat die Einführung von Lebensmittelgutscheinen im Wert von 100 Lei für Impflinge beschlossen, so Gesundheitsministerin Ioana Mihăilă (USR-PLUS) nach der Regierungssitzung vom Dienstag. Einen Regierungsbeschluss gebe es derzeit noch nicht, jedoch könnte das Pilotprojekt ab September starten, sollte aber nur für zukünftige Impflinge gelten. Für bereits Geimpfte würde die Regierung eine Lotterie in Betracht ziehen, nach dem Modell der Fiskallotterie. Für beide Projekte seien 50 Millionen Lei aus dem Haushalt des Gesundheits-, bzw. des Wirtschaftsministerium (für das Letztere) vorgesehen, fügte Premier Florin Cîțu (PNL) hinzu.



Derzeit seien 5,07 Millionen Rumänen mit mindestens einer Dosis gegen Covid-19 geimpft, davon jedoch nur 1,1 Millionen aus dem ländlichen Raum, erklärte der Leiter der Impfkampagne, Valeriu Gheorghiță. Immun seien derzeit mit etwa 30 Prozent Geimpften und 20 Prozent an Covid-19 Genesenen rund 50 Prozent der Bevölkerung.