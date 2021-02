Lehrkräfte werden seit gestern prioritär geimpft

Bukarest (ADZ) – Nach Angaben des Koordinators der landesweiten Impfkampagne, Valeriu Gheorghiță, werden Lehrkräfte, sonstiges Schulpersonal sowie Erzieher seit Mittwoch nun ebenfalls prioritär geimpft; zum Einsatz kommen dabei die Vakzine der Arzneimittelhersteller Pfizer/BioNTech und AstraZeneca. Termin-Reservierungen auf der Corona-Impfplattform der Regierung müssten nicht vorgenommen werden, da die Schulinspektorate Listen von Impflingen erstellen, welche sodann an die lokalen Gesundheitsämter weitergeleitet werden. Anschließend würden die Schulleitungen ihre impfwilligen Mitarbeiter über deren festgelegte Impftermine informieren, so Gheorghiță.



Der Militärarzt teilte des Weiteren mit, dass Rumänien ab April mit einem vierten in der EU zugelassenen Impfstoff rechnet – nämlich mit jenem des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson, der die Zulassung seines Vakzins bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA bereits beantragt hat.



Nicht zu guter Letzt gab Gheorghiță bekannt, dass Rumänien aktuell im EU-Vergleich gemeinsam mit Dänemark Platz 2 bei der Anzahl vollständig geimpfter Personen pro hundert Einwohner und weltweit Platz 6 belegt.