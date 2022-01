Lehrwesen: Warnstreik am Mittwoch

Bukarest (ADZ) – Die beiden wichtigsten Gewerkschaftsdachverbände im Bereich des Lehrwesens, „Spiru Haret“ und FSLI, wollen am Mittwoch, dem 19. Januar, zwischen 11.00 und 13.00 Uhr einen landesweiten Warnstreik durchziehen. Wie die Dachverbände am Wochenende in einer Presseerklärung mitteilten, werden am Mittwoch in besagtem Zeitraum alle Lehrkräfte, die Mitglied einer Gewerkschaft der beiden Dachverbände sind, ihre Arbeit niederlegen können. Die Gewerkschaftsdachverbände fordern u. a. höhere Löhne für alle im Unterrichtswesen Beschäftigten sowie höhere öffentliche Bildungsausgaben (6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts).