Liberale sauer wegen Entlassung des APIA-Chefs

Bukarest (ADZ) - Agrarminister Florin Barbu (PSD) hat mit der Entlassung des liberalen Chefs der Zahlungs- und Interventionsagentur für die Landwirtschaft (APIA), Ionuț Lupu, die PNL vor den Kopf gestoßen, da er deren Parteispitze laut Medien nicht vorab über die geplante Entlassung unterrichtet hatte, die vor allem seinem politischen Ziehvater, PSD-Generalsekretär Paul Stănescu, dient. Der gefeuerte APIA-Chef hatte nämlich jüngst eine Millionen-Euro-Zahlung an ein Stănescu nahestehendes Unternehmen wegen einer Reihe von Unregelmäßigkeiten blockieren lassen.



Etliche PNL-Spitzenpolitiker forderten nun am Mittwoch während einer Sitzung der Parteiführung den Kopf des Agrarministers – seine Geste sei „feindselig“ gewesen und Premier Marcel Ciolacu (PSD) daher aufgefordert, entweder Barbu umgehend zu entlassen oder Lupu wieder an die Spitze der APIA zu berufen. PNL-Chef Nicolae Ciucă sagte schließlich am Abend, erst mit Lupu eine Aussprache führen zu wollen, bevor er die Angelegenheit auf Koalitionsebene anschneide.