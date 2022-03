Liberalenchef drängt auf Regierungsumbildung

Bukarest (ADZ) - PNL-Chef Florin Cîțu drängt laut Medien auf eine Regierungsumbildung. Wie die Presse am Wochenende unter Berufung auf liberale Insider berichtete, will Cîțu angesichts der neuerdings leicht verbesserten Umfragewerte seiner Partei dieser zu mehr Aufschwung verhelfen – einschließlich durch „neue Gesichter“ in der Exekutive. Auf der Abschussliste stehen soll vor allem der seit Monaten in der Kritik stehende Energieminister Virgil Popescu, dem vorgeworfen wird, die Energiekrise nicht einmal ansatzweise in den Griff bekommen und so zum Umfragetief seiner Partei beigetragen zu haben. Angezählt soll weiters auch Innenminister Lucian Bode (beide PNL) sein, der aus Sicht der Parteispitze die Flüchtlingskrise schlecht gemanagt hat – in den Augen der Öffentlichkeit habe nämlich bloß die Zivilgesellschaft geglänzt, obwohl auch die liberalen Kommunalbehörden sehr aktiv gewesen seien, so der Tenor.



Nicht zu guter Letzt wäre Cîțu auch Finanzminister Adrian Câciu (PSD) gerne los, den er bekanntlich mit schöner Regelmäßigkeit unter Beschuss nimmt. Doch müsste Premier Nicolae Ciucă dafür erst den Segen von PSD-Chef Marcel Ciolacu einnehmen, was als wenig wahrscheinlich gilt.