Liviu Dragnea mit Covid-19 infiziert

Bukarest (ADZ) – Zwei Insassen der Strafvollzugsanstalt Rahova sind Ende vergangener Woche positiv auf SARS-CoV-2 getestet und zur Behandlung in das Gefängniskrankenhaus Jilava überführt wurden, so die Nationale Gefängnisverwaltung (ANP) am Sonntag. Laut offiziellen Quellen der Nachrichtenagentur Mediafax handelt es sich bei einem der Häftlinge um den Ex-Vorsitzenden der PSD, Liviu Dragnea. Er sei zurzeit in gutem Zustand, bestätigte seine Anwältin Flavia Teodosiu für Agerpres. Dragnea wurde am 27. Mai 2019 wegen Anstiftung zu Amtsmissbrauchs zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt.