Lockerungen für Einreisende aus 17 Staaten

Bukarest - Die Regierung hat Lockerungen für Einreisende und Rückkehrer aus insgesamt 17 Staaten beschlossen. Wie Innenminister Marcel Vela am Wochenende mitteilte, müssen Einreisende aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Bulgarien, Tschechien, Zypern, Kroatien, Griechenland, Island, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Norwegen, der Slowakei, Slowenien und Ungarn seit dem gestrigen Montag bei ihrer Ankunft in Rumänien nicht mehr in behördliche oder private Quarantäne, sofern sie symptomfrei sind. Zudem wurden zu Wochenbeginn auch die Flugverbindungen zwischen Rumänien und besagten Staaten wieder hochgefahren.