Lohnzuschläge der Beamten werden gedeckelt

Bukarest (ADZ) – Das neue Entlohnungsgesetz wird die Lohnzuschläge der Staatsbediensteten deckeln – und zwar auf maximal 20 Prozent ihres Grundgehalts, sagte Arbeitsministerin Raluca Turcan (PNL) dem Nachrichtensender Digi24 am Dienstag. Damit sollen einerseits die bisher gängigen „künstlichen Lohnerhöhungen“ aus der Welt geräumt, andererseits jedoch Bonifikationen für Leistungen ermöglicht werden. Künftig würden Lohnzuschüsse nur noch für besondere Arbeitsbedingungen oder als Motivationszuschlag gezahlt, so die Ressortministerin, die das neue Lohngesetz nach eigenen Angaben binnen eines Jahres erarbeitet haben will.