Lokale und Strände öffnen im Juni

Bukarest (ADZ) - Am 1. Juni sollen die Biergärten wieder eröffnen, am 15. Juni die Strände und Restaurants, versprach Premierminister Ludovic Orban den Vertretern der Tourismusindustrie unter der Voraussetzung, dass die Anzahl der mit Covid-19 Infizierten nicht allzu stark zunimmt. Die Regeln für soziale Distanz in Biergärten, Restaurants und an Stränden seien bereits festgelegt, so Staatssekretär Răzvan Pârjol im Wirtschaftsministerium. Die Minister für Gesundheit und Wirtschaft hätten eine gemeinsame Verordnung mit Empfehlungen bezüglich der erforderlichen Hygienemaßnahmen und sozialen Distanz herausgegeben.