Ludovic Orban in München bei Sicherheitskonferenz 

München (ADZ) - Interimspremier Ludovic Orban, Außenminister Bogdan Aurescu und Verteidigungsminister Nicolae Ciucă nehmen an der bis Sonntag stattfindenden Münchner Sicherheitskonferenz teil. Es handelt sich dabei um keine offizielle Regierungsveranstaltung, sondern einen Austausch von über 500 Entscheidungsträgern aus Politik, Militär, Rüstungsindustrie und internationalen Organisationen zur Sicherheitspolitik. Auch wichtige Hintergrundgespräche werden geführt. Es ist die erste Auslandsreise Orbans nach dem Sturz der Regierung, unter anderem nahm er am Donnerstagabend am European Dinner teil.