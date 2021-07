Machtspiele auf PNL-Wahlkonferenz in Cluj

Bukarest/Klausenburg (ADZ) – Premierminister Florin Cîțu (PNL) ist am Sonntag auf der PNL-Wahlkonferenz in Cluj/Klausenburg mit über 30 PNL-Filialvorsitzenden aus dem ganzen Land auf die Bühne gestiegen und hat seinen Gegenkandidaten bei der Konkurrenz um die PNL-Führung, den derzeitigen Parteivorsitzenden und Leiter der Abgeordnetenkammer Ludovic Orban, alleine in der ersten Reihe sitzen lassen. Die PNL sei „viel, viel, viel größer“ reagierte daraufhin Orban und konterte, die Unterstützung der älteren Parteimitglieder zu genießen, welche „die PNL-Siege entscheiden“.



Derzeit teilen sich die beiden Kandidaten für die Leitung der PNL mit je 17 Kreisen die Stimmen innerhalb der Partei, nachdem während den letzten Tagen mehrere Filialvorsitzende auf Cîțus Seite umgeschwenkt haben: in Bacău, Botoșani, Olt sowie der stv. PNL-Leiter in Hunedoara. Der Süden des Landes bleibt vorwiegend pro-Orban, die Filialen in Siebenbürgen tendieren eher zu Cițu. Auch Bukarest zeigt sich gespalten zwischen den beiden Konkurrenten. Weitere fünf maßgebende Filialen – Bihor, Arad, Giurgiu, Konstanza und Ialomița – sollen diese Woche ihre Unterstützung bekanntgeben.