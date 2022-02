MAE: Krisenstab für Rumänen in der Ukraine

Bukarest (ADZ) – Außenminister Bogdan Aurescu hat am Donnerstag einen behördenübergreifenden Krisenstab für Unterstützung und konsularische Hilfe für rumänische Bürger auf ukrainischem Gebiet ins Leben gerufen. Das Außenministerium (MAE) erinnert in einem diesbezüglichen Kommunique an die seit 21. Februar geltende Warnung, Reisen in die Ukraine zu vermeiden bzw. das Land umgehend zu verlassen. Das Personal des rumänischen Konsulats und der diplomatischen Missionen in Kiew, Czernowitz/Cernăuți, Odessa und Solotwyno stehe in ständigem Kontakt mit den in der Ukraine gemeldeten rumänischen Bürgern; bis dato hätten aber erst 30 Personen um Rat oder Informationen hinsichtlich einer Entscheidung, das Land zu verlassen, gebeten. Das MAE stehe auch in direkter Verbindung zu den für die Koordinierung einer eventuellen Evakuation zuständigen rumänischen Behörden. Bürger, die sich noch in der Ukraine befinden, seien dringend aufgefordert, ihren Aufenthaltsort auf der Plattform www.econsulat.ro bekannt zu geben. Bürger, die sich nur vorübergehend in der Ukraine befinden und Schutz oder Hilfe benötigen, können sich unter der Telefonnummer 0040-751084537 melden.