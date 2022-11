MAE: Reisewarnung für Österreich

Bukarest (ADZ) - Das rumänische Außenministerium (MAE) warnt Reisende nach Österreich vor den Nachwirkungen eines landesweiten Eisenbahnerstreiks am Montag. Etwa 5000 Züge wurden von Montagmorgen bis Mitternacht annulliert, es sei mit ernsthaften Störungen des grenzübergreifenden Zugverkehrs und des gesamten öffentlichen Verkehrs in Österreich zu rechnen. Möglich seien auch noch Annullierungen von Zügen am Dienstag. Zum aktuellen Stand informieren können sich Reisende unter:

www.oebb.at/de/neuigkeiten/streikankuendigung