Mädchenmorde von Caracal: Täter bekommt 30 Jahre

Bukarest (ADZ) - Vier Jahre nach dem prominenten Doppelmord an zwei jungen Frauen im April und Juli 2019 ist der 70-jährige Automechaniker Gheorghe Dincă zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er hatte zunächst die 18-jährige Luiza Melencu entführt, vergewaltigt und erschlagen und dann die Leiche verbrannt. Drei Monate später fiel ihm die 15-jährige Alexandra Măceșanu in ähnlicher Weise zum Opfer. Im gleichen Zusammenhang wurde ein weiterer Mann wegen der Vergewaltigung des Opfers Luiza Melencu in Dincăs Wohnhaus zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt.



Aufmerksamkeit erregte 2019 der Fall auch, da es Măceșanu gelungen war, bei der Polizei anzurufen, eine Rettungsaktion aber aufgrund von Verständigungspannen zwischen den Behörden scheiterte. Auch im späteren Verlauf der Ermittlungen kam es zu brisanten Entwicklungen – so soll Dincă zum Beispiel auch andere Morde gestanden haben, doch konnten Behörden keine Beweise dafür finden.