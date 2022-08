MApN-Löschflugzeuge für Waldbrand in Vâlcea

Bukarest (ADZ) - Für Löscharbeiten an einem Waldbrand in der Bergregion Zănoaga Câinenilor, Kreis Vâlcea, hat das Verteidigungsministerium (MapN) am Wochenende zwei Löschflugzeuge vom Typ C-27 J Spartan entsandt. Insgesamt wurden 25 Tonnen Wasser in Containern von je einer Tonne abgeworfen. Das Inspektorat für Notfallsituationen in Vâlcea hatte die Löschflugzeuge am Freitagabend für die Löschung des über rund 45 Hektar ausgedehnten Brandes zwischen Obștea Greblești und Obștea Câineni, Gemeinde Câineni, angefordert.