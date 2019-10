Marcel Ciolacu: PSD sollte umgehend Reform einleiten

Bukarest (ADZ) - Der Präsident der Abgeordnetenkammer und Vizepräsident der PSD, Marcel Ciolacu, ist der Meinung, es sei Zeit für eine Reform in der PSD. Dies wäre schon der Fall gewesen, nachdem Liviu Dragnea verurteilt worden ist, jedoch waren die Prioritäten der Partei damals nicht die richtigen.



Jetzt sei aber der beste Moment einer Umstrukturierung, denn Reformen sollten aus der Opposition stattfinden, dort, wo die PSD jetzt ist. Die Partei habe ein neues Konzept dringend nötig. „Wir haben uns von der Sozial-Demokratie und deren Thesen entfernt, von neuen Menschen, einer schnellen Reaktion, von klaren Tatsachen, wenn es um Kommunikation geht“, so Ciolacu. Analysen, Umfragen oder andere Formen der Zeitverschwendung wären jetzt nicht angeraten, es müsse gehandelt werden.

Ob Viorica Dăncilă eine Rolle in der Reform spielen wird, sei unklar, denn als Erstes kommen die Präsidentschaftswahlen – das eine habe mit dem anderen nicht allzu viel zu tun.