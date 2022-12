Marine sprengt treibende Seemine

Bukarest (ADZ) – Ein türkisches Frachtschiff hatte eine Mine in einer Entfernung von rund 2,5 Seemeilen vom Norddamm des Hafens von Konstanza gemeldet. In Schnellbooten ausgefahrene Marinetaucher konnten anschließend das frei treibende Kriegsgerät in Sicherheit sprengen, ohne dass der Einsatz eines Minenräumbootes nötig gewesen wäre. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind im westlichen Schwarzmeerbecken rund 40 Seeminen gemeldet und entschärft worden, besagt eine Pressemeldung der Seestreitkräfte.