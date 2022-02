Maskenpflicht im Freien nicht verfassungskonform

Gesundheitsminister Alexandru Rafila wird weiterhin Maske tragen, auch wenn das Verfassungsgericht die Maskenpflicht im Freien nun als nicht verfassungskonform erklärt hat: „Die Maske ist im Augenblick vielleicht sogar wirksamer als die Impfung, was die Verhinderung der Verbreitung der Infektion betrifft”, motivierte Rafila am Dienstagabend auf Antena 3. „Als Arzt und als Mensch” empfehle er das Tragen von Masken im Freien, „zumindest an belebten Orten”, etwa im öffentlichen Verkehr, wegen der immer noch geltenden kommunitären Verbreitung. Weiterhin wirksam bleibt die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. | Foto: Agerpres