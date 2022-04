Massaker in Butscha: „Ermahnung an die Welt“

Bukarest (ADZ) – Nach Meldungen über viele tote Zivilisten in Butscha und anderen Vororten von Kiew hat Präsident Klaus Johannis die „schrecklichen, unsäglichen Folgen der russischen Invasion in der Ukraine“ verurteilt. Die Bilder müssen eine „Ermahnung an die ganze Welt sein, dass wir diese illegale Aggression stoppen müssen und alle, die dafür verantwortlich sind, bezahlen müssen!“, forderte Präsident Johannis.

Auch Premierminister Nicolae Ciucă verlangte, dass „die entsetzlichen Verbrechen, die von russischen Soldaten in der Ukraine begangen wurden, von der internationalen Justiz verfolgt und bestraft werden.“ Kinder, Frauen und Zivilisten, die missbraucht und kaltblütig ermordet wurden, warten auf Gerechtigkeit“, fügte Ciucă an. Außenminister Bogdan Aurescu zufolge müsse der Internationale Strafgerichtshof ermitteln. PSD-Chef Marcel Ciolacu bezeichnete Russlands Präsident Wladimir Putin als „Kriegsverbrecher” und beschuldigte Russland des „Völkermords“ in der Ukraine. Der USR-Europaabgeordnete Dacian Cioloș regte an, dass die Regierung als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine unverzüglich einen Tag der Staatstrauer in Rumänien ausruft. (Lesen Sie auch auf Seite 2!)