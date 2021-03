Massenimpfung in Städten mit hohem Inzidenzwert

Bukarest (ADZ) – Der Koordinator der landesweiten Impfkampagne, Valeriu Gheorghiță, hat am Dienstag bekannt gegeben, dass in insgesamt acht Städten, in denen die Infektionsrate bei mehr als 4,5 pro tausend Einwohnern liegt, die Massenimpfung bzw. dritte Etappe des Impfplanes vorgezogen werden soll. Nach Angaben des Militärarztes sollen die Einwohner der Munizipien Karlsburg/Alba Iulia, Temeswar, Kronstadt/Brașov samt Ortschaft Petersberg/Sânpetru, Klausenburg/Cluj, Baia Mare, Petroșani, Zalău und Giurgiu schon bald uneingeschränkt Impftermin-Reservierungen auf der Corona-Impfplattform der Regierung, „vaccinare-covid.gov.ro“, vornehmen können, weswegen vor Ort weitere Impfzentren eingerichtet würden.



Der Impfplan-Koordinator verwies zudem darauf, dass die bis dato mehr als 1,2 Millionen geimpften Personen ihre Impfbescheinigung ab sofort unter dem Link adulti.renv.ro auch in elektronischer Form von der Webseite des nationalen Impfregisters herunterladen können – der Geimpfte habe sich dabei mit seiner Identitätskarten- sowie Handy-Nummer einzuloggen.



Dem Koordinierungskomitee zufolge erwartet Rumänien im März rund 2,6 und im April mehr als 3 Millionen Dosen Impfstoff.