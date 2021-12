Maßnahmen nach zwei bestätigten Omikron-Fälle

Bukarest (ADZ) – Neue Einreiseregeln und ein Pflichtformular zur Lokalisation Einreisender sind das Ergebnis der am Sonntag abgehaltenen Regierungssitzung. Diese wurde einberufen, nachdem sich zwei der letzte Woche aus Südafrika rückgeführten Personen als mit der Omikron-Variante infiziert erwiesen.



Den neuen Regeln nach müssen alle Einreisenden aus Nicht-EU-Staaten einen PCR-Test vorlegen, nicht älter als 48 Stunden, auch Geimpfte und an Covid-19 Genesene. Ungeimpfte müssen für 10 Tage in Quarantäne. Für Einreisende aus EU-Ländern gilt die Einreise auf Basis des grünen Zertifikats (geimpft, genesen binnen 180 Tagen oder mit negativem PCR-Test binnen 72 Stunden). Ungeimpfte müssen trotzdem für 10 Tage in Quarantäne; falls kein Test vorgelegt wird für 14 Tage. Die Regeln sollen in Kürze in Kraft treten. Ab 20. Dezember soll das Formular zur Lokalisierung Eingereister, das bereits in mehreren EU-Ländern gilt, verpflichtend werden.



An der Sitzung nahmen Premier Nicolae Ciucă Gesundheitsminister Alexandru Rafila, Staatssekretär Raed Arafat, die Direktorin des Nationalen Zentrums für Überwachung und Kontrolle von übertragbaren Krankheiten und die Minister für Inneres und Verteidigung teil.