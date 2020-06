Mazăres Verlegung nach Madagaskar abgewiesen

Bukarest (ADZ) - Radu Mazăre, Ex-Bürgermeister der Stadt Konstanza, hat seine Verlegung vom Gefängnis in Slobozia, wohin er auf seinen Antrag im März 2020 versetzt wurde, nach Madagaskar gefordert. Das Berufungsgericht in Konstanza hat seinen Antrag mit einem rechtskräftigen Urteil abgewiesen. Mazăre wurde letztes Jahr wegen illegaler Rückerstattungen von Grund und Meeresstrand in Konstanza und Mamaia zu neun Jahren Haft endgültig verurteilt und aus Madagaskar, wohin er geflüchtet war, an Rumänien ausgeliefert.