Mehr als eine Million Hektar dürregeschädigt

Bukarest (ADZ) - Die Extremhitze des Sommers und der anhaltende Mangel an Niederschlägen haben die Landwirtschaft schwer geschädigt: Wie das Agrarministerium am Donnerstag mitteilte, beläuft sich die von Dürre betroffene Gesamtfläche mittlerweile auf mehr als eine Million Hektar – in Mitleidenschaft gezogen wurden fast alle Landeskreise, nämlich insgesamt 37. Unter den Herbstkulturen seien die höchsten Ernteeinbußen bei Weizen (rund 190.000 Hektar) verzeichnet worden, so das Agrarressort. Unter den Frühjahrskulturen war der landwirtschaftliche Anbau von Mais (auf 455.000 Hektar) sowie Sonnenblumen (230.000 Hektar) schwer geschädigt.