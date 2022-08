Mehr Vieltrinker als in Europa

Bukarest (ADZ) - Nach einem aktuellen Bericht des Instituts für Öffentliche Gesundheit (ISP) trinkt mehr als einer von zehn jungen Menschen in Rumänien zwei bis drei Mal in der Woche Alkohol. Fast 40% der Jugendlichen trinken dafür jedoch gar nicht. Für 2019 lag der Anteil des intensiven Alkoholkonsums an mindestens einem Tag bei über 11 Prozent: die höchste Quote in der EU und drei Mal mehr wie der Durchschnitt (3,7 Prozent). Unter intensivem Konsum wird der Verzehr einer Alkoholmenge verstanden, die mindestens 60 g Ethanol entspricht.