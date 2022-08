Mehrfachmörder in U-Haft

Bukarest (ADZ) - Ein 53-Jähriger, der im Ort Bascov (Argeș) nach eigenem Geständnis fünf Familienangehörige getötet haben soll, ist unter Verdacht auf vorsätzlichen grausamen Mord in Untersuchungshaft genommen worden.



Selbst erfahrene Ermittler erklärten sich beim Betreten der beiden Tatortwohnungen geschockt, da der Täter seine Verwandten auf offenbar besonders brutale Weise erschlagen haben soll. Bei den Opfern handelt es sich um Eltern, Bruder und Schwester und eine fünfjährige Nichte des Täters. Als dieser in einem Waldstück nahe der Tatwohnungen aufgegriffen wurde, wies er laut Ermittlern Spuren eines versuchten, aber wohl nur vorgetäuschten Selbstmords auf. Die Behörden müssen nun bestimmen, inwieweit der Mann zur Tatzeit zurechnungsfähig war. Der Zeitung „Adevărul“ sagte ein Psychiater, bei dem der Täter in ambulanter Behandlung war, dass der Patient etwa fünf Mal im Jahr vorsprach, eine Verschlechterung seines Zustands habe er nicht feststellen können, so „Adevărul“.