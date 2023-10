Meinung der Rumänen zum Ukraine-Krieg

Bukarest (ADZ) - Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSCOP im Auftrag von News.ro bezieht sich die größte Angst der Rumänen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine mit 37,9 Prozent auf eine Steigerung der Preise. An zweiter Stelle steht mit 30 Prozent die Angst vor einem russischen Angriff auf ein NATO-Land. 39,4 Prozent glauben, dass die Ukraine den Krieg gewinnen wird, 29,6 Prozent setzen auf Russland.



Fast 50 Prozent der befragten Rumänen halten Russland für schuldig an dem Krieg: Auf die Frage „Wer ist Ihrer Meinung nach der Hauptschuldige für den Beginn des Krieges in der Ukraine?“ antworteten 49,2 Prozent mit „Russland“, 16,6 Prozent mit „die USA“, 7 Prozent mit „die Ukraine“, 5,2 Prozent mit „die NATO“, 2,6 Prozent mit „die EU“ und 19,4 Prozent mit „weiß nicht“ oder ohne Angabe.



64 Prozent meinen, eine Lösung für die Beendigung des Konflikts wäre der Rückzug von Russland und die Rückgabe der besetzten Gebiete an die Ukraine. 24,1 Prozent glauben, die Ukraine müsste Russland gegenüber Zugeständnisse machen.



Die Umfrage wurde in Rumänien mit 1550 Erwachsenen vom 15. bis 22. September realisiert.