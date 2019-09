Meleșcanu schließt sich PSD-Fraktion im Senat an

Bukarest (ADZ) - Senatspräsident Teodor Meleșcanu hat am Montag im Oberhaus bekannt gegeben, sich der PSD-Fraktion anschließen zu wollen, nachdem beide Fraktionen der implodierenden ALDE jüngst wegen unzureichender Parlamentarierzahl aufgelöst werden mussten. „Im Herzen“ bleibe er jedoch ein ALDE-Politiker, fügte der aus seiner Partei längst ausgeschlossene zweite Mann im Staat hinzu.



Neben Meleșcanu kündigten auch die schon seit Wochen abtrünnigen ALDE-Senatoren Daniel Zamfir und Ionuț Sibinescu an, mangels einer eigenen Fraktion ihre Tätigkeit fortan im Rahmen der PSD-Fraktion fortsetzen zu wollen – es mache „keinen Sinn“, als Unabhängiger weitermachen zu wollen, so Zamfir.



Der Vorstand der in Auflösung begriffenen ALDE sah sich am Montag indes genötigt, gleich zwei Staatssekretäre – Nicolae Nasta (Verteidigungsressort) und Teiu Păunescu (Arbeit) – und drei Behördenchefs – Liliana Mincă/Verbraucherschutzbehörde, Octavian Ilișoi/Veterinär- und Lebensmittelsicherheitsbehörde ANSVSA, sowie Cătălin Harnagea/Entwicklungsagentur RoAid – aus der Partei auszuschließen, nachdem alle fünf sich geweigert hatten, von ihren Ämtern zurückzutreten.