Meleșcanu zu Voiculescu-Partei übergelaufen

Bukarest (ADZ) - Der ehemalige Außenminister Teodor Meleșcanu (Ex-„Nationale Kraft“, Ex-ALDE, Ex-PNL, Ex-APR, Ex-PDSR) ist brandneues Mitglied der außerparlamentarischen Partei „Humanistische Kraft“ des vorbestraften Medienzaren und früheren Securitate-Spitzels Dan Voiculescu. Wie Meleșcanu am Dienstag in einer Presseerklärung bekannt gab, will er ab sofort seine „gesamte Energie und Erfahrung“ in den Dienst von Voiculescus Zwergpartei stellen, die mit dem 79-Jährigen nun erstmals einen amtierenden Senator zu ihren Mitgliedern zählt. Es ist die insgesamt sechste Partei, zu der Meleșcanu in Nachwendezeiten überläuft.