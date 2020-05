Menschenhandel: Bande zerschlagen

Valladolid (Mediafax/ADZ) - Zehn rumänische Staatsbürger hat die spanische Polizei in der Provinz Valladolid festgenommen. Sie hatten, gemeinsam mit einer Frau aus Honduras, sozial benachteiligten Landsleuten Arbeitsplätze versprochen, sie dann aber in sklavereiähnlichen Verhältnissen auf den Feldern örtlicher Bauern ausgebeutet. Neben menschenunwürdigen Arbeits- und Wohnbedingungen waren die Opfer physischer Gewalt ausgesetzt und erhielten nur Teile ihres Lohns. Drei von ihnen wandten sich schließlich an die Polizei.