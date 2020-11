Metrorex: Neue U-Bahn-Linie, neue Züge

Bukarest (ADZ) - Das Transportministerium und Metrorex, Betreiber des Bukarester U-Bahn-Netzes, haben am Mittwoch den Finanzierungsvertrag im Wert von 6,33 Milliarden Lei für eine neue U-Bahn-Linie zum Flughafen in Otopeni unterzeichnet. Durch die 14,2 Kilometer lange M6 soll die Station 1 Mai, an der M4 gelegen, mit dem Flughafen verbunden sowie der Norden der Stadt besser ans U-Bahn-Netz angeschlossen werden. 12 Stationen sind vorgesehen. Am Dienstag hatte der französische Zughersteller Alstom mitgeteilt, bis zu 30 neue Züge für insgesamt 240 Millionen Euro an Metrorex zu liefern. Diese sollen auf der kürzlich eingeweihten M5 verkehren.