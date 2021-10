Milliardär Dan Petrescu tödlich verunglückt

Mailand (ADZ/dpa) – Der rumänische Milliardär Dan Petrescu ist am Sonntagmittag bei einem derzeit noch unerklärten Kleinflugzeugabsturz bei Mailand gemeinsam mit allen anderen sieben Insassen des Flugzeugs, darunter auch Frau und Sohn, sowie ein einjähriges Kind, tödlich verunglückt. Die einmotorige Chartermaschine des Typs Pilatus PC-12 war am Donnerstag aus Bukarest gelandet und hob am Sonntag um 13.04 Uhr vom Flughafen Linate in Richtung Sardinien ab, wobei sie nur wenige Minuten nach Abflug in ein leerstehendes Lagerhaus abstürzte. Augenzeugen sprachen von Rauchentwicklung am Motor. Laut ersten Erkenntnissen spricht das Untersuchungsteam über einen „vertikalen Absturz“.



Der „Milliardär aus dem Schatten“, wie Petrescu beschrieben wurde, hatte ein eher unauffälliges und zurückgezogenes Leben. Sein Vermögen hat er in den 90er Jahren als Geschäftspartner von Ion Țiriac sowie in der Immobilienbranche, mit Supermärkten und Einkaufszentren, gemacht.