Milliarden-Abkommen mit USA geschlossen

Bukarest (ADZ) - Am Freitag wurde in Washington ein Abkommen zwischen Rumänien und den USA geschlossen, das nicht nur den Ausbau des Kernkraftwerkes Cernovodă beinhaltet – für das acht-Milliarden-Dollar-Projekt soll vor allem die amerikanische Firma AECom zuständig sein – sondern auch eine Autobahn sowie Bahnlinie zwischen Konstanza und Danzig, also eine Verbindung zwischen dem Schwarzen und dem Baltischen Meer. Der US-Botschafter in Rumänien, Adrian Zuckerman, betont, dass die daraus resultierende Energie-Unabhängigkeit die Wirtschaft antreibe und es ermögliche, sich vom Einfluss Russlands und Chinas zu befreien.