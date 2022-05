Minister Boloș und Burduja in Amt und Würden

Bukarest (ADZ) – Staatspräsident Klaus Johannis hat am Dienstagnachmittag den von Regierungschef Nicolae Ciucă (PNL) am Vortag vorgenommenen Nominierungen stattgegeben und die beiden liberalen Politiker Marcel Boloș sowie Sebastian Burduja zu Ministern ernannt. Ersterer steht fortan dem Ressort für EU-Projekte und -Investitionen vor, letzterer dem Ministerium für Forschung, Entwicklung und Digitalisierung. Die neuen Kabinettsmitglieder sind bereits in Amt und Würden – sie legten noch am gleichen Abend im Beisein des Staatsoberhauptes, des Premierministers und der restlichen Regierungsmitglieder den Amtseid ab.