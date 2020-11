Minister: Budgetdefizit steigt auf 9,1 BIP-Prozent

Bukarest (ADZ) - Finanzminister Florin Cîțu hat nach der Regierungssitzung am Mittwoch erklärt, dass für den letzten Berichtigungshaushalt für das laufenden Jahr mit einem Budgetdefizit von 9,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bzw. 96 Milliarden Lei (rund 19,7 Mrd. Euro) gerechnet werde. Basierend auf Erwartungen der Nationalen Prognosekommission geht die Regierung in diesem Jahr von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung von 4,2 Prozent aus. Gegenüber dem vorherigen Nachtragshaushalt soll die Defiziterwartung um 0,5 BIP-Prozent steigen.



Laut Finanzminister werden die Ausgaben auf 41,3 BIP-Prozent bzw. 433,8 Mrd. Lei steigen, die Einnahmen werden sich auf 32,2 Prozent BIP-Prozent bzw. 337 Mrd. Lei belaufen. Budgeterhöhungen seien u. a. für Arbeits- (plus 1,6 Mrd. Lei), Landwirtschafts- (1,1 Mrd. Lei) und Gesundheitsministerium (1,0 Mrd. Lei) vorgesehen. Das erhöhte Defizit sei auch darauf zurückzuführen, dass gewisse Hilfsprogramme für Unternehmen bis Ende Dezember statt wie ursprünglich vorgesehen bis Ende Oktober laufen werden.



Ende September lag das Haushaltsdefizit laut jüngsten veröffentlichten Daten des Finanzministeriums bei 6,36 BIP-Prozent bzw. 67,3 Milliarden Lei.