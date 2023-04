MIPE bereitet neue Sozialvoucher vor

Bukarest (ADZ) - Das Ministerium für Investitionen und EU-Projekte (MIPE) bereitet weitere 220.000 Sozialvoucher für Familien mit über fünf Kindern, arbeitsunfähige Personen, sowie für Senioren ohne jedwede Unterstützung vor. Dies kündigte Ressortminister Marcel Boloș (PNL) am Montag in einer TV-Sendung des Nachrichtensenders Antena 3 an. Die Voucher zu je 4000 Lei sollen entweder für die Sanierung des Wohnraums oder für den Ankauf von Haushaltsgeräten eingesetzt werden. Die Auswahl der Nutznießer soll auf Grund punktueller sozialer Erhebungen eines Ausschusses, bestehend aus drei Experten, erfolgen, um den bedarfsgerechten Einsatz der Gelder zu gewährleisten und nicht etwa „einen Maßstab aus Bukarest“ anzulegen, der am tatsächlichen Bedarf vorbeigeht, erklärte Boloș.



Außerdem wolle das Ministerium Sozialvoucher für Senioren aus einem Budget von 150 Millionen Euro vorbereiten, wobei der Wert dieser Voucher derzeit noch nicht feststeht, erklärte der Ressortminister.