MIPE: Lebensmittelkarten vor Ostern aufgeladen

Bukarest (ADZ) - Die Karten für Lebensmittel und warme Speisen für bedürftige Bürgerkategorien sind für das zweite Mal dieses Jahr mit 250 Lei aufgeladen worden, teilte der Minister für EU-Projekte und -Investitionen (MIPE), Marcel Boloș, am Dienstag mit. Die staatliche Unterstützung sowie „ein Päckchen mit 25 Kilogram Lebensmitteln“ sollte noch vor den orthodoxen Osterfeiertagen eintreffen, damit sich die Nutznießer auf „Gebet und gute Taten“ konzentrieren könnten, erklärte der Ressortminister.



Über 2,4 Millionen Karten sind mit insgesamt 623.874.750 Lei aufgeladen worden. Weitere 89.387 als bedürftig identifizierte Personen sollen bis Ende des nächsten Monats ihre Karten erhalten. Die meisten Nutznießer der Lebensmittelkarten befinden sich in der Hauptstadt Bukarest (122.000) gefolgt von den Kreisen Suceava (90.879), Jassy/Iași (90.196), Dolj (89.801) und Bacău (82.410). Weitere vier Zahlungen sollen jeweils in zweimonatigen Abständen getätigt werden.