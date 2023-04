Misstrauensantrag gegen Daea gescheitert

Bukarest (ADZ) - Der Misstrauensantrag von USR und Forța Dreptei (Macht der Rechten) gegen Landwirtschaftsminister Petre Daea (PSD) ist am Mittwoch von der Abgeordnetenkammer mit 83 Für-, 174 Gegenstimmen und einer Enthaltung abgewiesen worden. Bei der Debatte am Vortag wurde Daea unter anderem mit dem Vorwurf konfrontiert, in der durch billiges Getreide aus der Ukraine ausgelösten Krise auf dem heimischen Getreidemarkt von der EU-Kommission keine höheren Entschädigungen für rumänische Landwirte erwirkt zu haben.