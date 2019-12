Misstrauensantrag gegen Minister Florin Cîțu 

Bukarest (ADZ) - Ex-Finanzminister Eugen Teodorovici (PSD) hat am Montag angekündigt, dass die PSD-Fraktion im Senat einen Misstrauensantrag mit dem Titel „Regierung PNL – Dein Name ist Sparpolitik“ gegen den aktuellen Finanzminister Florin Cîțu (PNL) einbringt. Unter anderem wird dieses Vorgehen damit begründet, dass der Leu dem Euro und dem Dollar gegenüber an Wert stark verloren hat. Premierminister Ludovic Orban findet die Initiative „peinlich“ nach dem wirtschaftlichen Desaster, das die PSD-Regierung hinterlassen hat, freut sich aber über die Gelegenheit, die Daten diesbezüglich erneut vorstellen zu können.