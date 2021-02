Misstrauensantrag gegen Voiculescu gescheitert

Bukarest (ADZ) – Der Misstrauensantrag der oppositionellen PSD gegen Gesundheitsminister Vlad Voiculescu (USR-PLUS) ist gescheitert – die neue Mehrheit lehnte ihn am Mittwoch im Unterhaus mit 161 Gegen- zu 140 Ja-Stimmen ab. Für den Abgang des Gesundheitsministers, dem die PSD die Schuld an der Brandkatastrophe im Bukarester „Balş“-Klinikum gab, hatte auch die ultranationalistische AUR-Fraktion gestimmt. Voiculescu selbst hatte der PSD vor dem Votum entgegengehalten, ihm in die „Schuhe schieben zu wollen, was ihr Parteikollege, Adrian Streinu-Cercel, als langjähriger Manager des „Balş“-Klinikums zu verantworten hat“.