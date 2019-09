Misstrauensantrag könnte schon bald eingebracht werden

Bukarest (ADZ) - Nach Angaben des Chefs der oppositionellen Liberalen (PNL), Ludovic Orban, könnte der Misstrauensantrag der Oppositionsfraktionen gegen die Minderheitsregierung unter Viorica Dăncilă „schon bald, aller Wahrscheinlichkeit nach bereits kommende Woche“ im Parlament hinterlegt werden. In einem TV-Gespräch hob Orban am Mittwoch hervor, dass der Misstrauensantrag das „einzige Instrument“ darstelle, um „dieses Kabinett samt seiner Regierungschefin“ loszuwerden – eine verlorene Vertrauensabstimmung beschere der PSD-Minderheitsregierung nämlich bekanntlich „noch längst nicht den Abgang“, so der Liberalenchef.