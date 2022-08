Mitarbeiter der russischen Botschaft ausgewiesen

Bukarest (ADZ) - Rumänien hat einen weiteren Mitarbeiter der russischen Botschaft wegen Verstößen gegen die Wiener Konvention ausgewiesen – dieser habe das Land bereits verlassen, teilte das Auswärtige Amt am Wochenende mit. Erst im April hatte Bukarest bekanntlich insgesamt zehn russische Diplomaten wegen ähnlicher Verstöße zu „persona non grata“ erklärt. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, kritisierte daraufhin die angeblich „grundlose“ und unter „fadenscheinigen Vorwänden“ erfolgte Ausweisung des russischen Diplomaten und stellte eine „angemessene“ Reaktion Moskaus in Aussicht.