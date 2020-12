Mitte-rechts-Parteien unterzeichnen Abkommen

Bukarest (ADZ) – Die Vorsitzenden von PNL, USR-PLUS und UDMR haben am Montagabend im Parlamentspalast ein Regierungsabkommen unterzeichnet. Mit dabei am Treffen war auch der Kandidat des Mitte-rechts-Bündnisses für das Amt des Premierministers, der jetzige Finanzminister Florin Cîțu (PNL). Dieser äußerte die Hoffnung, dass Rumänien noch bis Weihnachten eine neue arbeitsfähige Regierung in Amt und Würden erhält, ein ausgewogener Haushaltsplan müsste eiligst ausgearbeitet werden. PNL-Vorsitzender Ludovic Orban sprach von einer verantwortungsvollen künftigen Regierung mit einem Programm, das zur Modernisierung des Landes beitragen werde.



Von Modernisierung sprach auch USR-PLUS-Kovorsitzender Dacian Cioloș, der zugab, dass die Erwartungen an die neue Partnerschaft sehr hoch sind. UDMR-Vorsitzender Hunor Kelemen unterstrich, dass Rumänien in diesen Pandemiezeiten eine stabile Regierung benötigt. Der Ungarnverband gab bereits am Montag-abend die Namen der UDMR-Minister in der geplanten Regierung bekannt, es sind Attila Czeke (Entwicklung), Barna Tánczos (Umwelt) und Eduard Novak (Sport).



Am Dienstagnachmittag standen weitere Beratungen mit Staatschef Klaus Johannis in Cotroceni an.