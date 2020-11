Mobile Wahlurne für Bürger in Isolation

Bukarest (ADZ) - Bürger, die sich wegen der Covid-19-Pandemie in Quarantäne oder häuslicher Isolation befinden, sollen die Möglichkeit erhalten, eine mobile Wahlurne zu rufen, um an den Parlamentswahlen am 6. Dezember teilnehmen zu können. Dies schlägt ein von der PSD initiiertes Gesetzesprojekt vor, das vom Parteivorsitzenden Marcel Ciolacu und dem Senator Robert Cazanciuc bereits an den Senat übergeben wurde. Laut einer Äußerung der Bukarester Ex-Oberbürgermeisterin Gabriela Firea Pandele seien „hunderttausende Rumänen davon betroffen, die nach dem aktuellen Gesetz nicht wählen könnten“.