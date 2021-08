Moldau: Neue Regierung in Amt und Würden

Chișinău (ADZ) – In der Republik Moldau ist die neue Regierung unter Premierministerin Natalia Gavrilița in Amt und Würden. Das aus der vorgezogenen Neuwahl vom 11. Juli hervorgegangene Parlament, in dem die proeuropäische Partei „Aktion und Solidarität“ (PAS), deren Vizechefin Gavrilița ist, die absolute Mehrheit hält, sprach der 43-Jährigen und ihrem Kabinett am Wochenende das Vertrauen aus. Bei der anschließenden Vereidigungszeremonie forderte Staatspräsidentin Maia Sandu die neue Exekutive auf, „Entschlüsse stets im Interesse der Bürger“ zu fassen.



Im Parlament hatte Gavrilița hervorgehoben, den moldauischen Bürgerinnen und Bürgern beweisen zu wollen, dass ihr Land auch „ehrlich, ohne Diebstahl und Korruption“ regiert werden könne. Die Moldau müsse den Anschluss an „ehrbare Demokratien“ suchen und sich prioritär um den Aufbau des Rechtsstaats bemühen, weswegen eine tiefgreifende Justizreform und Säuberung der Institutionen „von Korrupten“ unumgänglich seien, so die proeuropäische Regierungschefin. Gavrilița ist studierte Rechtswissenschaftlerin, Harvard-Absolventin und war als Beraterin für die Weltbank und EU-Kommission tätig gewesen.