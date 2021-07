Moldau-Wahl: Erdrutschsieg für PAS

Chișinău (ADZ) – Erdrutschsieg für die proeuropäische Partei „Aktion und Solidarität“ (PAS) bei den am Sonntag in der Republik Moldau gestiegenen vorgezogenen Neuwahlen: Nach Auszählung von 99,9% der Stimmen lag die von Staatspräsidentin Maia Sandu gegründete Partei am Montagmorgen mit 52,7% klar in Führung, während das Wahlbündnis der prorussischen Sozialisten und Kommunisten auf 27,3% der Stimmen kam. Als dritte und letzte Partei schaffte die prorussische Kleinpartei „Shor“ mit 5,7% der Stimmen den Sprung ins Parlament.



Die moldauische Presse feierte den Wahlsieg der PAS als „historisch“ – die Partei habe nicht nur die absolute Mehrheit, sondern auch das beste Wahlergebnis seit der Unabhängigkeit des Landes eingefahren. Politbeobachtern zufolge dürfte die PAS auf mehr als 60 Parlamentsmandate von insgesamt 101 kommen.



Staatspräsidentin Maia Sandu, die eine reformorientierte Legislative und Exekutive benötigt, um ihre Reformpläne, allen voran im Bereich der Justiz und Korruptionsbekämpfung, durchzusetzen, dankte in einer ersten Reaktion allen Wählerinnen und Wählern, mit ihren Stimmen zur „Stärkung der noch jungen moldauischen Demokratie“ beigetragen zu haben.